Один из старейших брянских журналистов скончался в свой день рождения

В Брянске сегодня умер в собственный день рождения один из старейших журналистов Брянской области Александр Золотков. В различных газетах он проработал сорок лет. А сегодня ему исполнилось девяносто семь.

Работая классификатором в областной библиотеки, Злотников начал писать и предлагать свои тексты брянским изданиям тех лет. В итоге его пригласили литработником в штата «Брянского комсомольца».

Отучившись на газетном отделении высшей партийной школы в Москве, он стал работать в «Брянском рабочим», затем получил приглашение возглавить милицейское издание «На страже». А с конца семидесятых годов редактировал газету для заключенных «Новые рубежи».

В девяностые он стал первым главным редактором нового издания «По горячим следам».