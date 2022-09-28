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Один из старейших брянских журналистов скончался в свой день рождения

2022, 28 сентября 15:17 Общество
Один из старейших брянских журналистов скончался в свой день рождения
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В Брянске сегодня умер в собственный день рождения один из старейших журналистов Брянской области Александр Золотков. В различных газетах он проработал сорок лет. А сегодня ему исполнилось девяносто семь.

Работая классификатором в областной библиотеки, Злотников начал писать и предлагать свои тексты брянским изданиям тех лет. В итоге его пригласили литработником в штата «Брянского комсомольца».

Отучившись на газетном отделении высшей партийной школы в Москве, он стал работать в «Брянском рабочим», затем получил приглашение возглавить милицейское издание «На страже». А с конца семидесятых годов редактировал газету для заключенных «Новые рубежи».

В девяностые он стал первым главным редактором нового издания «По горячим следам».

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