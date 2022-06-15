Около 25 человек косят траву в Брянске

После дождя число рабочих растёт.

Ежедневно на покос травы в Брянске выходят до 25 человек. Об этом сообщили в горадминистрации.

Число рабочих зависит от погоды: в жару трава растёт медленней, а после дождя – быстрее. Покос рабочие проводят не только в парках и скверах, но и вдоль дорог.

Ежедневно в Брянске косят от 10 до 15 тысяч квадратных метров заросших площадей. Коммунальщики используют триммеры, газонокосилки, а также трактор с навесным оборудованием.