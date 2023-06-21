Около 800 брянцев легализовали гаражи

Около 800 брянцев легализовали землю и гаражи за два года по упрощенной системе. Об этом сообщили в городской администрации.

Гаражная амнистия в Брянске начала действовать в сентябре 2021 года и продлится до 2026 года. За два года почти 800 брянцев уже стали собственниками земельных участков и гаражей.

«Гаражная амнистия — это упрощённый порядок оформления права собственности на землю под гаражом и сам гараж. При этом, собственник гаража получает землю бесплатно», — уточнила начальник управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации Светлана Перепечко.

Закон распространяется на гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года, которые являются объектом капитального строительства. А земля под гаражом должна находиться в государственной или муниципальной собственности.