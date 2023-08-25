Около брянского детсада «Лучистый» покосили траву и закрасили граффити

Территорию около детсада «Лучистый» в Брянске приводят в порядок к началу учебного года. Об этом сообщили в городской администрации.

Около детского сада №122 «Лучистый» в Советском районе Брянска наводят порядок. Ранее на заросшую травой территорию обратил внимание глава Советской районной администрации Денис Семенов.

Теперь прилегающие у саду территории выкосили. На соседних домах представители управляющих компаний закрасили граффити. Также в порядок приводит и свою территорию соседний физкультурно-оздоровительный комплекс «Святогор».