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Около брянской многоэтажки сделали парковку для инвалидов

2022, 07 ноября 09:08 Общество
Около брянской многоэтажки сделали парковку для инвалидов
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На улице Дзержинского в Брянске для инвалидов сделали парковку после вмешательства прокуратуры.

Ранее сотрудники надзорного ведомства выявили нарушения законодательства о социальной защите инвалидов.

В Фокинском районе во дворе домов №12, 14 и 16 по улице Дзержинского не было парковочных мест для инвалидов. Стоянка не было оборудована табличкой «Инвалиды» и знаком «Парковка (парковочное) место».

Прокуратура внесла представление управляющей компании ООО СЭ «САКС». Коммунальщики требование удовлетворили. Нужные знаки на парковке повесили.

 

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