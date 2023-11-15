Около двух тысяч брянских школьников поучаствовали во Всероссийской олимпиаде

Около двух тысяч брянских школьников поучаствовали в первых испытаниях муниципального этапа Всероссийской олимпиаде

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал в Брянской области. В первый день около двух тысяч ребят прошли испытания по трём предметам. Большинство — 1550 человек — участвовали в интеллектуальном состязании по географии.

Площадки проведения олимпиады школьников открыты во всех муниципалитетах региона.За процессом следит 731 общественный наблюдатель. Первый день олимпиады прошел в штатном режиме, в соответствии с требованиями Порядка проведения муниципального этапа.

«Я советую каждому принимать участие в подобном мероприятии, так как оно помогает оценить свои возможности и умения в области географии, а также проанализировать дальнейшие перспективы в этой науке», — подчеркнула девятиклассница из Центра образования «Перспектива» Брянска Анастасия Усанович.

Всероссийская олимпиада школьников проводится в регионе по 21 предмету в четыре этапа. Муниципальный продлится до 2 декабря. Победители пройдут на региональный уровень.