Около избирательных участков в Брянске ограничат движение транспорта на три дня. Об этом сообщили в городской администрации.

15, 16 и 17 марта пройдут выбор Президента России. В Брянске будут работать более 170 избирательных участков. Около них на три дня запретят движение и парковку транспорта. Ограничения не коснуться участников выборного процесса и оперативных служб.