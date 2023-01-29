Около полутора лет прокуратура добивается ремонта перехода в Брянске

Около полутора лет прокуратура Брянска добивается ремонта перехода в Советском районе областного центра. Об этом рассказали пресс-службе надзорного ведомства.

В соцсетях жители Брянска пожаловались на «плачевное» состоянии подземного перехода на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Станке Димитрова в Советском районе.

В прокуратуре напомнили, что ещё в ноябре 2021 года специалисты выявили там существенные разрушения лестниц и пандусов. В адрес главы Брянской городской администрации надзорное ведомство внесло представление. Но ремонта не последовало. Тогда прокуратура обратилась в суд, который требования удовлетворил. Ремонт должны были сделать до 31 декабря прошлого года. Но этого не произошло.

Прокуратура обратилась в Межрайонное отделение судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по Брянской области для принудительного исполнения решения суда. 25 января там возбудили производство. Ситуацию контролирует прокуратура.