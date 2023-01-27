Около трёх тысяч детей-сирот Брянщины живут в приёмных семьях

В замещающих семьях Брянской области воспитываются около трёх тысяч детей, оставшихся без родителей. Об этом рассказали в региональном департаменте семьи.

В Брянской области живёт 3202 ребенка, оставшихся без родителей. За четыре года эта цифра сократилась на тысячу. Из них 2855 детей воспитываются в замещающих семьях, 264 — в организациях для детей-сирот. Ещё 83 ребенка находятся на полном государственном обеспечении. На учете в региональном банке данных детей-сирот состоит 347 человек.

Дети в приёмных семьях получили соцподдержку на общую сумму 249 млн рублей. А 77 замещающих семей матпомощь и дополнительное единовременное пособие больше чем на один миллион рублей