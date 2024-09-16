Омбудсмен России посетила пункт временного размещения в Брянской области

Омбудсмен России посетила жителей ДНР, ЛНР, Украины и Курской области в пункте временного размещения в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова посетила Брянскую область. Она побывала в пункте временного размещения в гостинице спортивного клуба. Там живут 51 житель Донецкой и Луганской Народных республик, Украины, а также 21 житель Курской области, в том числе пять детей.

Татьяна Москалькова ознакомилась с условиями размещения людей и питания. Она также пообщалась с людьми, ответила на все волнующие их вопросы.