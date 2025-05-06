Операция «Чистая роща»: брянцы навели порядок в «Соловьях»

Майские праздники не за горами, а значит — пора браться за грабли! В минувшие выходные роща «Соловьи» превратилась в эпицентр городской чистоты. Команда портала «БРЯ» и сеть кофеен «Щебетун фэмели» организовали здесь масштабный субботник.

Больше 30 брянцев с энтузиазмом взялись за дело. К экодесанту присоединились активисты партии «Новые люди», семьи с детьми и студенты. За пару часов дружной работы участники очистили дорожки от мусора, избавили кустарники от сухостоя и собрали опавшую листву.

«Роща «Соловьи» — любимое место отдыха для многих брянцев, и оно заслуживает заботы», — поделилась Анжела Герасименко, активная участница субботника.

«Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят», — напомнили организаторы, выразив надежду, что такие акции станут для города доброй традицией.

Источник: сайт «МК в Брянске»