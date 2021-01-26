Оперштаб по коронавирусу напомнил брянцам, что после вакцинации им придется носить маски

Минздрав РФ разъясняет, что соблюдать масочный режим будет нужно, пока не сформируется популяционный иммунитет.

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области распространил по своим каналам коммуникации ответы Минздрава РФ на частные вопросы о вакцинации.

Сообщается. что иммунитет к коронавирусу окончательно формируется спустя 2-3 недели после вакцинации вторым компонентом препарата, которая делается через 21 день после введения первого.

При этом антитела препятствуют развитию тяжелых форм заболевания, но вероятность перенести инфекцию в легкой и бессимптомной форме сохранятеся.

Более того, даже если иммунитет окажется в состоянии защитить от любой формы коронавируса, человек в тот краткий период, пока организм борется с инфекцией, становится способным разносить еще среди окружающих, которые могут быть и не привиты.

Поэтому масочный режим брянцам придется соблюдать и после вакцинации, пока не сформируется популяционный иммунитет.

Записаться на вакцинацию жители Брянщины могут через портал «Госуслуги».

Ранее мы сообщали, что по состоянию на понедельник в регионе привилось первым компонентом коронавируса почти 12,8 тыс. человек. Всего на Брянщину было завезено 16,9 тыс. доз вакцины.