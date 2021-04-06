Опубликован проект ремонта сквера Комсомольского в Брянске

За девять лет сквер пришел в запустение.

В Брянской городской администрации начали публикацию проектов благоустройства общественных проектов по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда». Ремонт выбранных горожанами объектов проведут в 2022 году.

Одним из таких объектов стал сквер Комсомольский по улице Пересвета в Советском районе.

В последний раз сквер ремонтировали в 2012 году, сейчас он вновь требует ремонта.

Проект предусматривает обустройство детской площадки, укладку плитки, установку новых скамеек и фонарей.

Напомним, в перечень для голосования вошли 12 парков и скверов во всех районах Брянска. Проголосовать за благоустройство общественных территорий брянцы смогут с 26 апреля по 30 мая.