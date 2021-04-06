В 2022 году в Брянске отремонтируют 12 парков и скверов (СПИСОК)

В Брянске 12 объектов отремонтируют по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда» в 2022 году. Их перечень утвердила Общественная муниципальная комиссия.

В Смоленске в марте родились шесть двоен Пресс-служба администрации Смоленска рассказала о демографической ситуации в городе в марте 2021 года. 146 детей родились в Смоленске. В том числе родились шесть двоен. В ЗАГС Смоленске было зарегистрирована 179 браков и было выдано 270 свидетельств о рождении.

Холодную воду отключат в шести домах Смоленска Холодная вода пропадет в шести домах Смоленска 6 апреля. Без холодной воды останутся жители нескольких домов микрорайона Южный. Воды не будет с девяти утра до пяти часов вечера в домах №25, 25а, 25б и 25в. В 09:30 часов до окончания работ отключат воду в домах №3б и 5 по Краснинскому шоссе.

В Смоленске в доме загорелось подсобное помещение В десять часов утра произошел пожар в пятиэтажном жилом доме по улице Маршала Соколовского в Смоленске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Жители дома почувствовали запах дыма на первом этаже и вызвали пожарных. Прибывшие пожарные установили, что возгорание произошло в подсобном помещении на первом этаже. Со второго этаже эвакуировали шесть человек. Через несколько

В Жирковском районе загорелся жилой дом Около часу ночи 2 апреля в Жирковском районе произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Пожар произошел в деревне Боголюбово Жирковского района. На место пожара выехали две пожарные машины и пять человек личного состава. Прибывшие пожарные определили, что огонь охватил жилой дом. Причину пожара и ущерб устанавливают специалисты.

Для рыбаков Смоленщины ввели ограничения Из-за весеннего нерестового хода рыбы на водоемах Смоленской области вводятся ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Ограничения продлятся с 1 апреля по 10 июня 2021 года. Ограничивается добыча всеми орудиями, за исключением одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях