Осенний субботник провели в Брянске

На первый субботник осени в Брянске собрались более 4600 человек.

Экологическое мероприятие провели в преддверии Дня города. На первую осеннюю уборку города в этом году собрались более 4 600 человек: чиновники, трудовые коллективы, сотрудники управляющих компаний и неравнодушные жители. Помогали людям 79 единиц коммунальной техники.

Порядок навели в скверах , парках, на площадях и во дворах.

Так, в Бежицком районе на Центральном пляже собрали мусор и очистили лес от упавших деревьев. На детской игровой площадке «Катюша» покрасили ограждение.

В Володарском районе убрали Парк поколений и сквер Ленина. А в Советском районе – Лесные сараи, Чернобыльский сквер, тропу здоровья в Соловьях и территорию старого русла Десны по улице Верхне-Заречной. Также на бульваре Гагарина покрасили лавочки.

В Фокинском районе почистили пустырь по улице Дзержинского, сосновый бор за железнодорожной больницей, а также навели порядок у памятника экипажу самолета ТБ-3 в Ковшовском лесничестве.

Всего за день из города вывезли 759 м3 отходов. Следующий субботник в Брянске пройдёт 10 сентября.