Остроглядовскую школу отремонрировали впервые за 60 лет. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
В Стародубском муниципальном округа после капремонта открыли Остроглядовскую среднюю школу. Здание построили почти 60 лет назад и с тех пор ни разу не ремонтировали.
От прежнего учебного заведения остались лишь стены. Подрядчик обновил крышу и фасад, установил новые окна и двери, привёл в нормативное состояние системы отопления, водоснабжения, канализации, пожаротушения. Вокруг здания рабочие благоустроили территорию. Также в школу закупили новую мебель и оборудование.
Учиться в обновлённой школе будут почти сто ребят, а работать 16 педагогов.
«Открытие обновленной школы — это праздник для всех жителей, педагогов, а самое главное — для ребят. Школа — это их родной дом. Знания, которые человек получает в школе, помогают каждому из нас в жизни делать то, что нравится, то, что по душе, приносить пользу нашей великой стране и своей родной семье», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.
16.10.2024 11:10
В итоге – лидеры
В Смоленске прошёл первый Международный молодёжный ИТ-форум «Свой код», который объ- единил более 500 ребят от 14 до 35 лет из 55 регионов России и Белоруссии. Для начинающих айтишников и молодых специалистов мероприятие стало отличным шансом заявить о себе, успешно стартовать в профессии и открыть новые карьерные лифты. «Интерес к информационно-коммуникационным технологиям сегодня в стране
16.10.2024 11:08
Со знаком плюс
Проект областного бюджета на 2025 год и дальнейший плановый период стал темой заседания правительства региона, которое состоялось на прошлой неделе под председательством губернатора Василия Анохина. «На протяжении последних двух недель всей командой плотно работали над подготовкой этого основополагающего документа. При его формировании учли пожелания и предложения смолян, озвученные в ходе поездок по районам. Также взяли
16.10.2024 11:07
На новых мощностях: Краткие итоги выставки «Золотая осень»
В Москве завершилось одно из значимых и масштабных событий в области сельского хозяйства – 26-я Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень-2024». Для гостей был организован стенд Смоленской области, на котором были представлены достижения в пищевой промышленности, растениеводстве, животноводстве и науке. Там же можно было попробовать продукцию местных предприятий. Участие в выставке приняла и команда региона во