Остроглядовскую школу отремонрировали впервые за 60 лет. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

В Стародубском муниципальном округа после капремонта открыли Остроглядовскую среднюю школу. Здание построили почти 60 лет назад и с тех пор ни разу не ремонтировали.

От прежнего учебного заведения остались лишь стены. Подрядчик обновил крышу и фасад, установил новые окна и двери, привёл в нормативное состояние системы отопления, водоснабжения, канализации, пожаротушения. Вокруг здания рабочие благоустроили территорию. Также в школу закупили новую мебель и оборудование.

Учиться в обновлённой школе будут почти сто ребят, а работать 16 педагогов.

«Открытие обновленной школы — это праздник для всех жителей, педагогов, а самое главное — для ребят. Школа — это их родной дом. Знания, которые человек получает в школе, помогают каждому из нас в жизни делать то, что нравится, то, что по душе, приносить пользу нашей великой стране и своей родной семье», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.