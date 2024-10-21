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Остроглядовскую школу отремонрировали впервые за 60 лет

2024, 21 октября 09:06 Общество
Остроглядовскую школу отремонрировали впервые за 60 лет
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Остроглядовскую школу отремонрировали впервые за 60 лет. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз. 

В Стародубском муниципальном округа после капремонта открыли Остроглядовскую среднюю школу. Здание построили почти 60 лет назад и с тех пор ни разу не ремонтировали. 

От прежнего учебного заведения остались лишь стены. Подрядчик обновил крышу и фасад, установил новые окна и двери, привёл в нормативное состояние системы отопления, водоснабжения, канализации, пожаротушения. Вокруг здания рабочие благоустроили территорию. Также в школу закупили новую мебель и оборудование. 

Учиться в обновлённой школе будут почти сто ребят, а работать 16 педагогов.

«Открытие обновленной школы — это праздник для всех жителей, педагогов, а самое главное — для ребят. Школа — это их родной дом. Знания, которые человек получает в школе, помогают каждому из нас в жизни делать то, что нравится, то, что по душе, приносить пользу нашей великой стране и своей родной семье», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

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