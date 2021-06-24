От коронавируса умер директор школы в Брянской области

Мужчине было 42 года.

Руководитель Сельцовской школы № 1 Алексей Ивкин не смог справиться с COVID-19. В тяжелом состоянии он лежал в коронавирусном госпитале. Врачи боролись за жизнь пациента на протяжении двух недель, но не смогли спасти. Новость о смерти директора школы потрясла всех, кто был знаком с ним.

Алексей Ивкин – выпускник БГУ имени Петровского, длительное время работал в гимназии города Брянска преподавателем русского языка и литературы. Был продолжателем известной в области династии педагогов. Родные, коллеги, ученики и знакомые вспоминают его как уважаемого человека, талантливого и внимательного учителя, который всегда умел найти общий язык с окружающими.

Без главы семейства остались жена и двое сыновей.