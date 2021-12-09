От коронавируса за сутки умер 21 житель Брянской области

Вылечились 325 человек.

По информации оперативного штаба Брянской области, за прошедший день диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 234 человек. Выздоровели 325 жителей региона. 21 человек умер.

За сутки в области медики провели 5745 исследований на COVID-19. Прививку от заболевания сделали 3188 брянчан.