От коронавируса за сутки умер один брянец

За минувшие сутки от COVID-19 умер один житель Брянской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Восемь человек заболели коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки. Победили болезнь три человека. Один пациент скончался.

С начала ноября это третий смертельный исход заболевания. Всего с начала пандемии от коронавируса в Брянской области умерли 4115 человек.