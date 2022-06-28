От мэра Брянска потребовали отремонтировать тротуары на мосту по Станке Димитрова

Трещины и ямы опасны для пешеходов.

Прокуратура Брянска провела проверку информации о неудовлетворительном состоянии пешеходных дорожек на мосту по проспекту Станке Димитрова. Ранее горожане пожаловались на выбоины, трещины и ямы с оголением арматуры.

В ведомстве пришли к заключению, что «указанные обстоятельства не согласуются с требованиями законодательства о безопасности дорожного движения, а также создают предпосылки к причинению вреда в первую очередь пешеходам».

Главе Брянской городской администрации Александру Макарову прокуратура внесла представление об устранении нарушений. Оно находится на рассмотрении.