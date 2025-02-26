Откровенный разговор с участником СВО из Брянска

В преддверии 23 февраля «Новости Брянска» провели эксклюзивное интервью с военнослужащим, который в настоящее время находится на передовой специальной военной операции. По соображениям безопасности личность бойца остается анонимной.
«Решение отправиться на фронт далось нелегко. После ударов по Белгороду пришло понимание — если не я, то кто? Семье сообщил уже после подписания контракта», — делится собеседник.
Описывая будни на передовой, военнослужащий отмечает особую ценность простых вещей: «Теплый чай в холодную ночь, звонок из дома, минута тишины между выстрелами — все это становится бесценным». Каждый день начинается с тщательной проверки снаряжения и координации действий с сослуживцами.
Особое место в рассказе занимает тема фронтового братства. «Это больше, чем дружба. Здесь каждый готов отдать жизнь за товарища. Доверие проверяется не годами, а секундами», — подчеркивает боец.
Среди самых ярких воспоминаний — спасение раненого товарища под обстрелом. «В тот момент я понял, что такое настоящая человечность. Даже в аду есть место для света», — рассказывает военнослужащий.
Говоря о планах на будущее, боец отмечает, как изменилось его мировоззрение: «Теперь я понимаю, что действительно важно — это люди, их жизнь, их счастье. Все остальное второстепенно».
В завершение интервью прозвучало послание землякам: «Цените мирную жизнь, семью, дом. За вашим спокойствием стоит труд тех, кто сейчас на передовой. Берегите друг друга. Мы обязательно вернемся».
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