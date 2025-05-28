Память прокурора-фронтовика увековечили в Стародубе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В Стародубе прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь ветерана Великой Отечественной войны Александра Тихоновича Яфаркина. Участие в мероприятии приняли первый заместитель прокурора области Максим Маковеев, прокурор Стародубского района Дмитрий Долгов, глава администрации Стародубского муниципального округа Александр Подольный, представители правоохранительных органов, общественности и работники прокуратуры, а также юнармейцы.
Мемориальную доску разместили на здании прокуратуры Стародубского района. Собравшиеся почтили память ветерана минутой молчания и возложили цветы.
Александр Яфаркин в сентябре 1941 года направлен в 47-й запасной стрелковый полк Приволжского военного округа. После окончания Ульяновского военного пехотного училища в сентябре 1944 года в должности командира минометного взвода он участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками в составе 4-го Украинского фронта. Он награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
После окончания Всесоюзного юридического заочного института в 1953 году он начал трудовую деятельность в органах прокуратуры. Он занимал должности помощника прокурора Почепского района, прокурора отдела прокуратуры Брянской области, прокурора Стародубского района, а затем 13 лет был первым заместителем прокурора Брянской области вплоть до увольнения по состоянию здоровья в сентябре 1984 года.
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