Памятник генерал-прокурору открыли в Карачевском районе

На территории Николо-Одринского монастыря в Карачевском районе открыли памятник генерал-прокурору Александру Самойлову, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Установку памятника инициировала прокуратура Брянской области. Монумент сделал известный брянский скульптор, заслуженный художника России Александр Ромашевский. Ранее он создал памятник генерал-прокурору Ивану Григорьевичу Щегловитову в Стародубе и Генеральному прокурору СССР Александру Михайловичу Рекункову в Брянске.

Александр Самойлов был участником Русско-турецкой войны. Он привез Екатерине II известие о заключении выгодного для России мира. 17 сентября 1792 года императрица назначила Самойлова генерал-прокурором Правительствующего сената. Также он управлял казначейством и Ассигнационным банком, стоял во главе политического сыска, руководя Тайной экспедицией.

Семья Самойлова владела селом Ильинское в Карачевском уезде. Генерал-прокурор умер 1 (13) ноября 1814 года и похоронен в Николо-Одринском монастыре Карачевского района Брянской области. Он и его отец – помещик, сенатор и обер-прокурор – принимали активное участие в делах монастыря.