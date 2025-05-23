Памятную доску военно-пехотному училищу открыли в Брянске

Памятную доску военно-пехотному училищу открыли на доме в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

85 лет назад в Брянске открылось Орджоникидзеградское военно-пехотное училище. Там готовили командиров стрелковых и пулемётных взводов. Более 27 тысяч человек выпустились из одно из старейших военных учебных заведений страны. Среди них — 13 Героев Советского Союза, Герой Российской Федерации, 87 генералов, 21 доктор наук.

Накануне около дома №15 по улице Институтской в Брянске прошла церемония открытия памятной доск. В мероприятии приняли участие сенатор Российской Федерации Игорь Мурог, сенатор Российской Федерации Василий Попадайло, глава Брянска Марина Дбар и глава горадминистрации Александр Макаров.

«Всё начиналось здесь, на вашей доброй брянской земле. Училище формировалось фактически на пустом месте. Помощь оказывали все, объединились предприятия, власти, простые жители. В 1940 году в течение месяца набрали более 1 500 курсантов. За 11 дней до начала Великой Отечественной войны был проведён первый выпуск — 798 лейтенантов убыли на фронт. В августе 1941 года состоялся второй выпуск — 406 человек», — сказал Игорь Мурог.

В рамках церемонии памятными медалями «Брянск — город воинской славы» Марина Дбар и Александр Макаров наградили школьников областного центра за успехе в учебе и военно-патриотической работе.