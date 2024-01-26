Памятные медали в Брянске вручили жителям блокадного Ленинграда

Памятные медали в Брянске вручили семи жителям блокадного Ленинграда. Об этом рассказали в городской администрации.

27 января 1944 года снята блокада Ленинграда. Она продлилась 872 дня. Из трех миллионов жителей в городе осталось не более 800 тысяч человек.

В Бежицком районе проживают семь жителей блокадного Ленинграда. В честь памятной даты к ним пришли чиновники администрации района. Они вручили им памятные медали «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

«Мы помним о великом подвиге ленинградцев, которые каждый день вносили свой вклад в приближение этой светлой даты. Они выстояли и подарили нам жизнь, а стране — уверенность в победе», — отметила руководитель района Татьяна Гращенкова.