Парада и салюта не будет в Брянске на 9 Мая из-за возможных атак. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянской городской администрации обсудили подготовку ко Дню Победы. Так, в городе развесят звёзды, светодиодные консоли на электроопорах, георгиевские ленты на зданиях, перетяжки и флаги композициями. Большинство инсталляций остались с прошлого года. Из нового в Брянске появятся праздничные двойные перетяжки на железнодорожном вокзале и световое табло «9 мая» в Бежицком районе.

Из-за возможных терактов и атак беспилотников в Брянской области, как в ряде других регионов, не будет парада и салюта. Праздник отметят в парках, скверах и учреждениях культуры.