Парк Пушкина в Брянске ремонтируют по инициативе жителей

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

С начала года орловчане и брянцы приобрели более тысячи сим-карт тарифа «Близкие», а общее число его пользователей превысило четыре тысячи. К тарифному плану могут подключиться сотрудники предприятий-клиентов «Ростелекома», а также члены их семей. Голосовая связь и мобильный интернет в рамках специального предложения провайдера в среднем обойдутся на 200–300 рублей дешевле, чем аналогичные услуги в свободной продаже.

Движение автомобилей через железнодорожный переезд в городе Брянске, расположенный на пересечении с улицей Белорусская, будет ограничено 14 и 15 ноября в связи с работами по замене резинокордового покрытия.

У жителей Брянской области большим спросом пользуются автономные источники питания. Филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» предупреждает: их неправильная эксплуатация может обернуться бедой.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».