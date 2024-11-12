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Парк Пушкина в Брянске ремонтируют по инициативе жителей

2024, 12 ноября 15:36 Общество
Парк Пушкина в Брянске ремонтируют по инициативе жителей
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Парк имени Пушкина в Брянске ремонтируют по программе инициативного бюджетирования. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В парке имени Александра Пушкина в Бежицком районе Брянска продолжается благоустройство. Там модернизируют территорию детского игрового городка по  программе инициативного бюджетирования.

Подрядная организация «Союз-М» за месяц уложила плитку на пешеходные дорожки, обустроила четыре клумбы и сделала спортивную площадку «Олимп». Также рабочие поставили беседку и лавочку. Рядом появятся качели. Также специалисты проложили электрическую линию для установка восьми светодиодных фонарей.

Благоустройство завершат до конца ноября.

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