Парки в Брянске обработают от клещей перед началом сезона. Об этом сообщили в городском администрации.

Парки в областном центре активно готовятся к теплому сезону. Сотрудники убирают и вывозят мусор, чинят скамейки и аттракционы, приводят в порядок деревья.

Так, в парке имени Толстого на игровую площадку завезли песок. Там же ремонтируют фонтан и устанавливают деревянные скульптуры, отреставрированные после зимы.

Перед началом паркового сезона все общественные территории обработают от клещей. 8 апреля эти работы пройдёт в Майском, парке имени А.С. Пушкина и в ЦПКиО имени 1000-летия Брянска. Избавить все парки от клещей специалисты планируют до 12 апреля.