На время мероприятия 22 августа парковку машин запретили у театра кукол в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

22 августа с 10 до 14 часов около театра кукол в Володарском районе на улице Пушкина, 12 ограничат парковку транспорта. Исключение сделают для машин участников мероприятия, оперативных служб и спецавтомобилей ГФС России.

В администрации попросили водителей использовать альтернативные места парковки.