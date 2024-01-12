Парковку ограничат на Кургане Бессмертия в Брянске
Парковку ограничат на Кургане Бессмертия в Брянске на будущей неделе. Об этом сообщили в городской администрации.
В Советском районе Брянска ограничат движение транспорта с полуночи 15 января. автомобилям запретят парковку на стоянках около площади Воинской Славы на Кургане Бессмертия, а также в районе дома №60 на улице Дуки. Действовать ограничения будут до окончания мероприятий.
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