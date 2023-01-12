Пассажиропоток на брянском троллейбусе №14 вырос на 30%
В Брянске на троллейбусном маршруте №14 пассажиропоток увеличился на 30%. Об этом рассказала директор «Брянского троллейбусного управления» Наталья Назарова.
28 новых троллейбусов курсируют по Брянску. 14 «Адмиралов» обслуживают маршрут №14 «10-й микрорайон — Юрфак БГУ». «Авангарды» задействованы на маршрутах №6 «Бульвар Щорса — 10-й Микрорайон», №9 «Брянский камвольный комбинат — 10-й Микрорайон» и №12 «Камвольный комбинат — Телецентр».
«Пассажиропоток на маршруте №14 вырос на 30%. Жители города всё чаще выбирают для поездок троллейбус — быстрый и комфортный транспорт, движение которого можно отследить по расписанию», — говорит директор «Брянского троллейбусного управления» Наталья Назарова.
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