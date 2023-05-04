Пассажиров поездов из Брянска в Орёл от вокзала возят автобусы

Пассажиров поездов из Брянска в Орёл от вокзала до Карачева возят автобусы. Об этом сообщили в оперативном штабе.

На железнодорожном перегоне Снежетьская — Белые Берега продолжается ремонт после взрыва и схода с рельсов грузового состава. Для пассажиров поездов направления «Брянск-Орёл» и «Орёл-Брянск» запустили автобусы по направлению «Брянск I — Карачев».

4 мая время отправления :

— 9:15 Вокзал Брянск I- Карачев.

— 10:17 Карачев — Вокзал Брянск I.

— 16:14 Вокзал Брянск I- Карачев.

— 18:25 Карачев — Вокзал Брянск I.

-21:17 Вокзал Брянск I- Карачев.

-22:20 Карачев — Вокзал Брянск I.