Патриотический урок прошёл в брянском лицее

Патриотический урок «Есть такая профессия — Родину защищать» провели военные правоохранители в брянском лицее. Об этом сообщили в городской администрации.

В лицее №27 Брянска для школьников Фокинского района прошёл патриотический урок «Есть такая профессия — Родину защищать». В фойе организовали выставку квадрокоптеров, а также оружия бойцов на СВО и спецназовцев. Боевой смотр провели сотрудники спецподразделений «Торнадо» УФСИН и ОМОН «Арсенал» Росгвардии.

С ребятами пообщались Герой России Андрей Фроленков, член общественной палаты Брянской области Лидия Ермакова, председатель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Марина Седнева. А сотрудники спецподразделений рассказали ученикам о подготовке к боевым операциям.

После мероприятия все участники возложили цветы к бюстам Героев Советского Союза Игоря Кустова, Владимира Рябка, Валентины Сафроновой, Героев России Олега Визнюка и Олега Ермакова, установленным в холле лицея.