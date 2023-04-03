Паводок в Брянске начал отступать

Паводок в Брянске прошёл максимальные значения и начинает отступать. Об этом сообщили в городской администрации.

Специалисты МЧС прогнозировали прохождение максимальных уровней воды рек в черте города Брянска 2-3 апреля. За сутки в реке Десне уровень воды снизился на 7 сантиметров и составил 547 сантиметров. В Болве воды стало меньше на 10 см — 745 см.

Из-за этого жителей посёлка Радица-Крыловка от остановочного пункта «Магазин» (конечная маршрута №55) до остановочного пункта «Бульвар Щорса» и обратно вновь будут возить машины высокой проходимости с получасовым интервалом.