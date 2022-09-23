Педагогические классы открыли в Брянске

Четыре класса педагогической направленности открыли в школах областного центра. Об этом рассказали в горадминистрации.

Педагогические классы открылись в каждом районе города: в Бежицком — в школе №11, в Володарском — в гимназии №4, в Советском — в школе №71, в Фокинском — №36. Получают специализацию ученики 10–11 классов. Наряду с основными предметами школьники начнут изучать основы педагогики и психологии.

«Обеспечение педагогическими кадрами городских образовательных учреждений – это одно из приоритетных направлений в деятельности управления образования. Поэтому наряду с уже привычными профильными классами: инженерными, медицинскими, гуманитарными и т.д., мы намерены в старшей школе развивать и педагогическое направление», — отметил начальник управления образования Иван Потворов.

В Брянске образовательный процесс осуществляют 2 786 учителей, 2 347 воспитателей и 409 педагогов дополнительного образования.