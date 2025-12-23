Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Мастер-класс за день до беды: как знания спасли жизнь школьнику из Трубчевска

2025, 23 декабря 18:43
Мастер-класс за день до беды: как знания спасли жизнь школьнику из Трубчевска
История Никиты Шелякина звучит как сценарий фильма, но это реальность. Четырнадцатилетний парень из Брянской области оказался в эпицентре обстрела и выжил благодаря случайно полученным знаниям.

Накануне трагедии Никита побывал на занятии Красного Креста по первой помощи. Обычное мероприятие, которое могло остаться просто воспоминанием.

Когда снаряды начали рваться рядом с домом, семья бросилась в укрытие. Никита получил ранение ноги с сильным кровотечением. Мама Елена вспоминает: «Это был настоящий ужас».

«Алгоритм действий всплыл сам собой – ведь только вчера все это изучал», – объясняет подросток свою реакцию.

Пока взрослые были заняты спасением младшего ребенка, Никита самостоятельно наложил жгут из подручных средств. Врачи подтвердили: без этого он мог не дожить до их приезда.

«Подобные случаи показывают ценность каждого обученного человека – за этим стоит чья-то сохраненная жизнь», – подчеркивает представитель Красного Креста Дмитрий Корнилов.

