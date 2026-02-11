Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Брянская танцевальная пара выступила на первенстве мира

2026, 11 февраля 11:23
Брянская танцевальная пара выступила на первенстве мира
Источник фото

Брянская танцевальная пара заняла первое место в европейской программе на первенстве мира. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В минувшие выходные в городе Астане Республики Казахстан прошли чемпионат и первенство мира по танцевальному спорту. В спортивной дисциплине «двоеборье» выступили лучшие пары из 20 стран мира.

В сборную России вошли брянские танцоры Марк Лапонов и Анна Дашкова. В европейской программе на первенстве мира юные спортсмены заняли первое место. Пара дошла до финала и стала пятой в общей турнирной таблице.

Метки:

Читайте также

Житель Выгоничей отправился в колонию за нападение на соседа
11 февраля 15:34
Житель Выгоничей отправился в колонию за нападение на соседа
Брянские футболистки дважды сыграли всухую в Воронеже
11 февраля 14:41
Брянские футболистки дважды сыграли всухую в Воронеже
Четыре с половиной года в колонии проведёт подросток из Брянска за попытку убить знакомого
11 февраля 13:57
Четыре с половиной года в колонии проведёт подросток из Брянска за попытку убить знакомого

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14161) брянск (6786) ДТП (2674) ГИБДД (2203) прокуратура (2026) уголовное дело (1982) Александр Богомаз (1820) суд (1785) авария (1631) мчс (1489) коронавирус (1272) умвд (1029)