Брянская танцевальная пара выступила на первенстве мира

2026, 11 февраля 11:23

Брянская танцевальная пара заняла первое место в европейской программе на первенстве мира. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В минувшие выходные в городе Астане Республики Казахстан прошли чемпионат и первенство мира по танцевальному спорту. В спортивной дисциплине «двоеборье» выступили лучшие пары из 20 стран мира.

В сборную России вошли брянские танцоры Марк Лапонов и Анна Дашкова. В европейской программе на первенстве мира юные спортсмены заняли первое место. Пара дошла до финала и стала пятой в общей турнирной таблице.