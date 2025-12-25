Региональный штаб «Народный фронт» провёл итоговое заседание в Брянске

2025, 25 декабря 10:29

Региональный штаб «Народный фронт» провёл итоговое заседание в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Накануне в Брянске прошло финальное в уходящем году заседание регионального штаба Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию». Участие в нём приняли замгубернатора Виталий Свинцов, председатель облдумы Валентин Суббот, главный федеральный инспектор Андрей Дьячук, глава Брянска Марина Дбар, Герой России Андрей Фроленков, руководитель регионального исполкома ОНФ Лариса Третьякова, сопредседатель регионального отделения Народного фронта Артём Осипенко, члены регионального штаба.

«Народным фронтом» вместе с благотворительным фондом «Во имя Отечества» собрано более 850 млн рублей.В рамках акции «Всё для Победы!» предприятия региона также закупают для военных запчасти для автомобилей, радиостанции, тепловизионные прицелы, ретрансляторы, маскировочные сети, предметы тактического назначения.

«Сегодня мы вместе делаем важную работу, помогая военнослужащим Министерства обороны России, Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, Управления Росгвардии по Брянской области, УМВД России по Брянской области, МЧС России по Брянской области, всем подразделениям, которые сегодня выполняют задачи по защите нашего региона и всей страны!» — подчеркнул Виталий Свинцов.

На заседании подвели итоги работы регионального штаба за 2025 год. Также награды за помощь военнослужащим получили представители администрации и бизнеса, неравнодушные граждане.