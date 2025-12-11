Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Люди

Свыше 15,5 тысяч многодетных семей проживает в Брянской области

2025, 11 декабря 08:05
Свыше 15,5 тысяч многодетных семей проживает в Брянской области
Источник фото

Свыше 15,5 тысяч многодетных семей проживает в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.  

 

На еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Александра Богомаза подвели итоги реализации в 2025 году нацпроекта «Семья». В него входят региональные проекты «Поддержка семьи», «Многодетная семья» и «Старшее поколение».

В текущем году на поддержку семьи, материнства и детства в бюджете области предусмотрено более 2,8 млрд рублей. Одной из самых значимых мер в регионе является областной материнский капитал. При рождении одного ребёнка семья получает 200 тысяч рублей, двойни – 400 тысяч рублей, а тройни — 1,2 млн рублей. В 2025 году число многодетных семей в регионе достигло 15 579. За 10 лет их количество выросло почти в два раза.

По федеральному проекту «Поддержка семьи» отремонтировали два детских сада в Новозыбкове и в Жуковском районе. А детские садики в Стародубском районе и в Погаре обновили за счёт областного бюджета.

Метки: ,

Читайте также

Кражу из магазина раскрыли полицейские в Дятьково
11 декабря 14:35
Кражу из магазина раскрыли полицейские в Дятьково
Брянский губернатор принял участие в заседание комиссии Госсовета
11 декабря 13:39
Брянский губернатор принял участие в заседание комиссии Госсовета
Мужчина пострадал при столкновении «ВАЗа» с «МАЗом» на брянской трассе
11 декабря 12:00
Мужчина пострадал при столкновении «ВАЗа» с «МАЗом» на брянской трассе

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13582) брянск (6686) ДТП (2626) ГИБДД (2147) прокуратура (1983) уголовное дело (1928) суд (1774) Александр Богомаз (1723) авария (1612) мчс (1430) коронавирус (1272) умвд (985)