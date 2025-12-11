Свыше 15,5 тысяч многодетных семей проживает в Брянской области

2025, 11 декабря 08:05

Свыше 15,5 тысяч многодетных семей проживает в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Александра Богомаза подвели итоги реализации в 2025 году нацпроекта «Семья». В него входят региональные проекты «Поддержка семьи», «Многодетная семья» и «Старшее поколение».

В текущем году на поддержку семьи, материнства и детства в бюджете области предусмотрено более 2,8 млрд рублей. Одной из самых значимых мер в регионе является областной материнский капитал. При рождении одного ребёнка семья получает 200 тысяч рублей, двойни – 400 тысяч рублей, а тройни — 1,2 млн рублей. В 2025 году число многодетных семей в регионе достигло 15 579. За 10 лет их количество выросло почти в два раза.

По федеральному проекту «Поддержка семьи» отремонтировали два детских сада в Новозыбкове и в Жуковском районе. А детские садики в Стародубском районе и в Погаре обновили за счёт областного бюджета.