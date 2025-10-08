Переулок Депутатский начали ремонтировать в Брянске

Переулок Депутатский расширят в ходе капитального ремонта в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Бежицком районе Брянска стартовал капремонт переулка Депутатского. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» подрядчик «СК Стройгрупп» модернизирует 160 метров дороги. Основная задача строителей – расширить проезжую часть от Литейного моста до перекрёстка с улицей Делегатской с 9 до 13 метров. Здесь в час пик регулярно образуется пробка из машин.

В эти дни рабочие устанавливают бортовой камень, который сформирует новые размеры проезжей части. Также в переулке появятся широкие тротуары.

Контракт рассчитан до 2026 года. Но если позволит погода, то подрядчик завершит работы уже осенью.