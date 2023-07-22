Переулок Почтовый отремонтировали в Брянске

В Брянске отремонтировали переулок Почтовый около ДК Медведева. Об этом сообщили в городской администрации.

В Бежицком районе областного центра завершился ремонт переулка Почтового по которому можно проехать к ГДК имени Медведева. Подрядчик «Дортрансстрой» закончил работы раньше срока.

На участке около 320 метров от улицы Литейной до Клинцовской рабочие уложили новый асфальт и поставили новое освещение. По четной стороне переулка построили широкий тротуар. Также вдоль дороги поставили ограждение и разместили знаки.

Качество ремонта переулка оценила комиссия. Проверяющие поручили подрядчику уменьшить высоту некоторых спусков с тротуаров. Других замечаний к работам не было.

На капремонт переулка Почтового потратили более 8,3 млн рублей. Ближайшие пять лет «Дортрансстрой» будет ремонтировать его по гарантии.