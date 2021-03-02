Перевозчик брянской маршрутки №88 хочет от нее отказаться

Однако по условиям контракта обязан доработать до 16 мая.

Брянский бизнесмен, обслуживающий коммерческий автобусный маршрут №88, который курсирует между улицами Флотской и Молокова, решил от него отказаться и направил в мэрию соответствующее заявление.

По информации пресс-службы мэрии, власти города планировали отменить этот маршрут с октября, но теперь, возможно, откажутся от него быстрее. Однако по закону перевозчик обязан обслуживать маргрут до 16 мая — ровно три месяца с даты подачи заявления об отказе от него в мэрию.

Брянцы ранее жаловались, что перевозчик на этом маршруте не соблюдает интервалы движения и ждать микроавтобусы на остановках приходится в среднем около часа.