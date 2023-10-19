Первая балка соединила две части Славянского моста в Брянске

Две части Славянского моста соединили первые балки в Брянске. Об этом рассказали в городской администрации.

Строители уложили первую балку Славянского моста над рекой Десна. Всего им нужно установить 36 бетонных конструкций на два пролета. Балки укладывают с помощью крана грузоподъемностью 300 тонн. Закончить работы планируют за неделю.

Затем строители займутся омоноличиванием межбалочных и межпролетных швов, укладке бетона, гидроизоляции и асфальта на проезжую часть.

Длина Славянского моста составляет 270 метров. На нём будет четыре полосы для движения.

Стройку ведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».