Первая в Брянске девушка–помощник машиниста приступила к работе в депо

Первая в Брянске девушка–помощник машиниста сдала экзамены и приступила к работе в депо. Об этом рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.

К работе в моторвагонном депо Брянск-1 приступила девушка–помощник машиниста. Елизавета Белой закончила Брянский железнодорожный техникум по специальности «помощник машиниста электропоезда». Потом был обкатка под руководством опытных наставников, а также сдача квалификационных экзаменов. Девушка будет водить электрички от Брянска до станций Жуковка, Суземка и Сухиничи.

Всего на Московской железной дороге помощниками машиниста трудятся 20 женщин.