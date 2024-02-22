Первые паспорта получили брянские подростки в преддверии праздника

Первые паспорта получили 18 юношей в преддверии праздника. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Торжественная церемония вручения первых паспортов граждан Российской Федерации прошла в УМВД России по Брянской области. 18 юношей из Брянска, которым исполнилось 14 лет, получили документ из рук начальника областной полиции Алексея Солдатова, Главного федерального инспектора аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Андрея Дьячука, заместителя военного комиссара региона Василия Загривина.

Мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества. Вместе с паспортом школьники получили по экземпляру Конституции России.

А после церемонии подростки побывали в музее истории брянских органов внутренних дел, в спортивном зале и тире УМВД.