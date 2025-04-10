Первый брянский губернатор получил памятную медаль «80 лет Победы»

Глава администрации Советского района Денис Семёнов вручил юбилейную медаль пералму брянскому губернатору. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В преддверии празднования Победы в Великой Отечественной войне гостях у пераого губернатора Брянской области Юрия Лодкина побывали руководитель администрации Советского района Денис Семёнов и депутат горсовета Алексей Солонкин. Они вручили бывшему узника концлагеря памятную медаль «80 лет Победы».
«О губернаторе Юрии Лодкине многие люди вспоминают с теплотой. Для нас это очень важный человек и мы рады, что смогли его навестить и вручить награду», — сказал Денис Семёнов.
В марте Юрий Евгеньевич отметил 87-й день рожденияЮрий Лодкин во время Великой Отечественной войны в четыре года вместе с мамой попал в концлагерь. Он стал первым губернатором Брянской области и неоднократно избирался на этот пост.
Юрий Лодкин — Почётный гражданин Брянской области, член Союза журналистов России, Союза писателей России, корреспондент федерального агентства ТАСС и автор более десяти книг.
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