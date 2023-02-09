Первый этаж осталось отремонтировать в школе № 60 Брянска

В школе №60 областного центра ремонт идёт только на первом этаже здания. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Капитальный ремонт в школе №60 в Советском районе областного центра стартовал в прошлом году. В ней обучаются более тысячи детей. Подрядчик ООО «Данила-мастер» должен завершить работы летом 2023 года. Но строители планируют закончить на несколько месяцев раньше.

Так, на втором и третьем весь объём работ выполнен. Ремонта идет лишь на первом.

«В столовой устанавливается оборудование, в гардеробе рабочие монтируют потолок, после чего начнётся завоз вешалок. В отличие от прошлых — подвесных, новые будут стационарными напольными. На этаже продолжаются общестроительные работы — установка дверей, врезка замков. Для девяти кабинетов будут закуплены новые парты и стулья. Кроме того, в школе полностью обновится музей истории Брянского Фронта. К общей экспозиции добавится небольшой конференц-зал для тематических заседаний и встреч», — отметила директор школы №60 Наталья Грушенкова.

Полторы недели назад ремонт стартовал в спортивном зале. Рабочие штукатурят стены и потолок. Здесь появится новое освещение и современное напольное игровое покрытие.

В библиотеки заменили мебель. Также здесь установят программный комплекс для помощи в организации хранения и выдачи книг.

На субботники в школу приходят ученики и родители. Они помогают персоналу отмыть строительную пыль, расставить парты, повесить полки и плакаты.

На ремонт школы №60 выделено около 109 млн рублей.