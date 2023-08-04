Первый мотопатруль ДПС появился в Брянске

Первый мотопатруль ДПС приступил к несению службы в Брянске. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Ежегодно в регионе растёт количество двухколесного транспорта. Для контроля над ним впервые на дороги областного центра выехали мотополицейские.

Патруль ДПС на мотоциклах будет присматривать и за другими участниками дорожного движения, в том числе пользователями средств индивидуальной мобильности. Инспекторы более маневренные и мобильные и смогут быстрее реагировать на нарушения ПДД.

Полицейские мотоциклы оборудованы специальными световыми и звуковыми сигналами. А в небольшой багажник помещается жезл и все необходимое для фиксации правонарушений.