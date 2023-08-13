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Первый общегородской субботник прошел в Брянске

2023, 13 августа 10:46 Общество
Первый общегородской субботник прошел в Брянске
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Более 3700 человек поучаствовали в первом общегороском субботники месчцника благоустройства в Брянске. Об этом рассказали в городской администрации. 

Сотрудники администраций, госструктур, работники дорожного управления и управляющих компаний, сотрудники предприятий и неравнодушные жители города наводили порядок на городских улицах, на кладбищах, во дворах, в сквера и парках. Всего в субботнике поучаствовали более 3,7 тысяч человек и около 40 единиц техники. 267 кубометров отходов вывезли в улиц Брянска.

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