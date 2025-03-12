Первый педагогический фестиваль прошёл в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

Первый региональный педагогический фестиваль «На крыльях мастерства» прошёл в Брянске. Он стал площадкой для обмена опытом и профессионального роста. Выступали на мероприятии победители и призёры всероссийского конкурса «Учитель года России». Для студентов педагогических направлений и обучающихся психолого-педагогических классов они проводили мастер-классы, открытые уроки. Участники обсуждали актуальные вопросы образования в рамках брифинга.

Мероприятия прошло по инициативе регионального клуба «Учитель года» при поддержке департамента образования и науки Брянской области, Брянского государственного университета имени академика Петровского, института повышения квалификации работников образования, Брянской организации Общероссийского профсоюза образования и управления образования горадминистрации.